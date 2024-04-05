Песков: «Россия будет радоваться победам своих спортсменов на Олимпиаде»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию российских теннисистов, которые выразили желание сыграть на Олимпиаде в Париже, несмотря на все ограничения МОК.

«Каждый спортсмен определяет свою позицию, и, конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что российские спортсмены могут сами определять позицию по участию в Олимпиаде.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе в мужском и женском одиночных, мужском, женском и смешанном парных разрядах. Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.