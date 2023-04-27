Польша сформирует коалицию из 36 стран по недопуску россиян на международные турниры

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил о намерении сформировать коалицию из 36 государств, которая планирует не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран. 15 мая у нас заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов на международную арену», — приводит слова Бортничука ТАСС со ссылкой на RMF FM.

В февраля 2023 года более 30 стран высказались за запрет участия представителей России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.