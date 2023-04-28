Комиссия спортсменов ОКР сделала заявление с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) выступила с заявлением о критериях допуска россиян к международным соревнованиям.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные: по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах. Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан Российской Федерации и Республики Беларусь.

КС ОКР полностью разделяет позицию, озвученную президентом ОКР Станиславом Поздняковым, о том, что предлагаемый «нейтральный статус» для участника соревнований — это очевидная дискриминация по национальному признаку и применение двойных стандартов в спорте», — сказано в заявлении.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организации предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава ОКР Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску россиян произволом и нарушением олимпийской хартии.