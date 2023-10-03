Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:09

Сестры Аверины: «Если сейчас выбирать, как ехать на Олимпиаду, то с флагом и гимном, не в нейтральном статусе»

Алина Савинова
Арина и Дина Аверины.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились мыслями о возможном участии отечественных спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Мы уже ездили на Олимпиаду в нейтральном статусе, выступали без флага, гимна и поддержки. Так как это были первые Олимпийские игры, нам очень понравилась атмосфера, но не хватало поддержки. Если сейчас выбирать, как ехать, то, конечно, выбрали бы ехать с флагом, гимном, не в нейтральном статусе. Каждый спортсмен сам решает, как ехать. Это выбор каждого спортсмена, может, это его первые Олимпийские игры, и он очень хочет участвовать, неважно, в каком статусе», — цитирует Авериных Metaratings.ru.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Однако вопрос о допуске спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не решен.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/sestry-averiny-esli-vybirat-kak-ekhat-na-oi-to-s-flagom-gimnom-ne-v-neitralnom-statuse-291023/
Олимпиада
Арина Аверина
Дина Аверина
2
0
Читайте также
В Париже цены на проживание в отелях выросли более чем в 3,5 раза перед Олимпиадой 2024 года
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Если будет возможность поехать на Олимпиаду, то надо ехать»