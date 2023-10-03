Губерниев: «Если будет возможность поехать на Олимпиаду, то надо ехать»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Я убежден, что нужно стучаться не только с позиции силы. Должны говорить не только пушки, но и дипломаты. Фактически три Олимпиады у нас были в нейтральном статусе. Истина лежит где-то посередине. Если будет возможность поехать на Олимпиаду. Летнюю, зимнюю, без разницы, то надо ехать. Здесь силу свою можно показать, еще и выступая. Будет очень сложно, ведь отлучение способствует регрессу. Но в любом случае пытаться протиснуться стоит», — приводит «РБ Спорт» слова Губерниева.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Однако вопрос о допуске спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не решен.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.