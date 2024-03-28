Тарасова — о заявлении Винер: «Не разделяю эту точку зрения. Буду поддерживать спортсменов»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024.

«Я не разделяю точку зрения Ирины Александровны. Хотя чаще всего во всем с ней согласна и очень уважаю ее и люблю. Но я считаю, что ничего не надо запрещать. Те, кто чувствуют в себе силу выиграть в этой тяжелой ситуации, пусть едут. Конечно, просто участие — это смешно. За себя могу сказать, что я буду поддерживать спортсменов, которые захотят выступить на Олимпийских играх. Думаю, многие в нашей стране будут болеть и восхищаться, если наши в такой ситуации будут выигрывать», — сказала Тарасова в разговоре с «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Софья Грецкая