В Госдуме назвали МОК разочарованием года: «Любое их заявление — катастрофа»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», что по его мнению стало главным разочарованием в 2023 году.

«МОК разочаровал в этом году в очередной раз. Решения были непоследовательны. Каждый раз что-то новенькое. Любое их заявление — катастрофа для самого МОК. Продвигают идеи не связанные с олимпизмом, отстраняют по национальному признаку, дают рекомендации не разрешать нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях, запрещают РФ проводить крупные спортивные мероприятия», — сказал Свищев «СЭ».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.