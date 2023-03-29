Песков: «Россия будет и дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов и взаимодействовать с МОК для решения всех вопросов.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым. Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее по итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 пока отложен.