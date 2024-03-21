В Совете Европы призвали МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024.

«Участие России и Белоруссии было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры. Сожалею, что МОК не прислушался к призыву», — приводит слова Русопулоса RT со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

21 марта министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что российские спортсмены смогут присоединиться к остальным атлетам на церемонии открытия Олимпиады в Париже после завершения парада команд на реке Сена. 19 марта МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Игр-2024.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.