Карелин заявил, что российским спортсменам необходимо участвовать в Олимпиаде

Член Совета Федерации и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил мнение, что спортсмены из России, отобравшиеся на Олимпиаду в Париже, не должны отказываться от участия в соревнованиях.

Он отметил, что итоговое решение должно приниматься совместно федерациями по видам спорта, ОКР и Министерством спорта РФ.

«Да, нас лишили очень важной состязательной практики, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения. Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», — цитирует Карелина ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и ОКР по поводу участия россиян в Олимпиаде.

МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться не более 55 спортсменов из России.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.