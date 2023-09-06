Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Допинг

Сегодня, 15:49

Валуев назвал причину противостояния ВАДА олимпийскому движению: «Деньги, влияние, власть»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Николай Валуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном запрете проведения Олимпиады-2024 в Париже.

По данным AFP, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) написало письмо Французскому антидопинговому агентству (AFLD) и пригрозило санкциями из-за разбирательства с тремя допинговыми случаями.

«Это лишь битва бульдогов под ковром. Деньги, влияние, власть», — сказал Валуев «СЭ».

AFLD сообщило, что ВАДА угрожает начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых соревнованиях, а также проводить у себя подобные мероприятия, например Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада-2024 должна пройти с 26 июля по 11 августа в Париже.

ВАДА угрожает Франции запретом на&nbsp;проведение Олимпиады. ВАДА может лишить Францию Олимпиады? Это невероятный бред

Олимпиада
Николай Валуев
ВАДА
2
0
Читайте также
AFP: ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины»
В Кремле заявили о настороженности в связи с военными учениями США в Армении
ВС РФ вернулись на позиции в южной части Работино
Молдавия после аудита согласилась оплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колобков надеется, что Исинбаева займет активную позицию в комиссии спортсменов МОК

Колобков — о критике Исинбаевой: «Она всегда была патриотом России»