Журова — о заявлении Макрона про Россию: «Как-то лицемерно это все выглядит»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что думает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.

«Очень нелепо звучит его предложение, когда на эту Олимпиаду не пустили наших спортсменов. Как-то странно выходит, нет? Почему мы должны реагировать на призыв человека, который еще пару недель назад призывал ввести войска третьей страны на фронт СВО? Как-то лицемерно и странно это все выглядит. Почему Макрон не может адресовать этот запрос украинцам? Этот Макрон очень странный, его слова действительно противоречат друг другу», — цитирует Журову Sport24.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.