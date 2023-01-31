Журова считает, что украинцы не услышат призыв об отказе от бойкота Олимпиады

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что украинцы вряд ли внемлют призыву отказаться от бойкота Олимпиады.

«Украинцы не хотят, чтобы мы были там в принципе. Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось с футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается. Спортсмены могут быть не согласны с позицией властей, но они об этом не скажут. Когда травля начинается, к ней подключаются другие. Поздняков правильно делает, обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать», — приводит слова Журовой ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.