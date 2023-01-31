Журова считает, что украинцы не услышат призыв об отказе от бойкота Олимпиады

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что украинцы вряд ли внемлют призыву отказаться от бойкота Олимпиады.
«Украинцы не хотят, чтобы мы были там в принципе. Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось с футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается. Спортсмены могут быть не согласны с позицией властей, но они об этом не скажут. Когда травля начинается, к ней подключаются другие. Поздняков правильно делает, обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать», — приводит слова Журовой ТАСС.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.