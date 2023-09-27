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Сегодня, 18:00

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы.
Фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад.
Ибтихадж Мухаммад.
Фото Global Look Press
Девушка в никабе выступает против запретов.
Фото Global Look Press
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Законы страны запрещают демонстрировать в публичном месте свою религиозную принадлежность.

Франция переживает непростые времена. С одной стороны, страна стремится быть открытой миру и принимает сотни тысяч беженцев в год, прежде всего — из бывших колоний. С другой, далеко не во всем французское общество готово проявлять толерантность. Наиболее острый культурный конфликт возник с исламским миром. Французы до сих пор не оправились от трагедии «Шарли Эбдо» и чудовищного убийства учителя, рассказавшего ученикам об этом теракте. На этом фоне едва ли удивляет новость о запрете французским спортсменам носить хиджаб на ОИ-2024 в Париже.

Борьба с «исламофашизмом»

«Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — эти слова мэра Ниццы Кристиана Эстрози трудно забыть. Конечно, эмоциональный выпад в адрес мусульман градоначальник позволил себе после страшного теракта. Неизвестный с криками «Аллах акбар!» бросился на верующих христиан и зарезал трех человек, в том числе священника. И это далеко не единственный инцидент с исламской диаспорой Франции. Только из последнего и самого заметного — убийство учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа выходцем из Чечни, теракт в редакции сатирического издания «Шарли Эбдо» и, конечно же, теракт у стадиона «Стад де Франс». События 13 ноября 2015 года унесли больше 150 жизней, более 400 человек были ранены.

Поэтому настороженное отношение французов к исламу понять можно. В политологии появился термин «исламофашизм». Это когда противники мусульман уподобляют их практики политике нацистского рейха. Официальная позиция Пятой республики намного мягче, тем не менее правительство пытается подчеркнуть светский характер публичной жизни. В 2004 году во Франции было запрещено ношение в школах мусульманских женских платков, хиджабов и других крупных символов религиозной принадлежности, а 2010 году незаконным стало закрывать в общественном месте лицо (в первую очередь — паранджой). Правда, ковид с его масками поколебал эти правила, но в целом стратегия французских властей очевидна.

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И вот теперь стало известно, что Франция запрещает своим спортсменкам носить хиджабы на домашних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера заявила, что ее организация будет поддерживать «строгий секуляризм» во время Игр и стремится к идеалам прогрессивной светскости. Кроме того, отныне запрещено играть в парандже футболисткам чемпионата Франции. О новых нормах министр рассказала в интервью французской политической программе Dimanche en Politique, чем сразу же вызвала яркие дебаты среди сторонников и противников подобного подхода.

Девушка в никабе выступает против запретов.
Фото Global Look Press

Хиджаб — часть культуры, а не только религии

Ожидаемо одна сторона принялась говорить о дискриминации и делении граждан на категории. Возникла даже инициатива обратиться по этому поводу в Европейский суд по правам человека и Европарламент. С другой стороны, патриоты считают этот ход запоздалым и нерешительным и требуют более жестких мер против культурного вторжения ислама. Амели Удеа-Кастера пришлось объясняться. Она заявила, что это решение принималось после совещаний с премьер-министром Элизабет Борн. Чиновники не собираются никого поражать в правах. Они всего лишь добиваются «абсолютного нейтралитета» на Играх. «Мы четко выразили премьер-министру нашу приверженность режиму строгого секуляризма, — сказала Удеа-Кастера. — Секуляризм в этом случае подразумевает запрет любых форм прозелитизма».

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Прозелитизм — это ревностное стремление обратить других в свою веру. По мнению Удеа-Кастера, для членов сборной Франции ключевой идентичностью должно быть французское гражданство, а не принадлежность в исламскому миру. При этом резкий ход французов идет в противоречие с позицией международных спортивных организаций. Появление девушек в хиджабе на Олимпиаде давно не редкость. Первая американка в чадре фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад и вовсе стала мировой знаменитостью. Она сумела убедить национальный олимпийский комитет, МОК и мировое сообщество, что хиджаб сегодня — это уже не попытка вести миссионерскую деятельность, а лишь культурный аспект. В футболе запрет на покрытие головы действовал с 2007 по 2014 год. Футбольный союз ссылался на возможные риски удушья, однако сдался под давлением исламского мира.

Фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад.
Ибтихадж Мухаммад.
Фото Global Look Press

Во Франции уже запрещено покрывать лицо в общественных местах

В конце концов, даже консервативное фигурное катание отныне допускает ношение головных уборов во время выступления. Во Франции живет до пяти миллионов мусульман. Это вторая по числу приверженцев и значению религия Франции и первая по темпам роста. Добавьте сюда еще и жителей бывших колоний, которые так или иначе стремятся переселиться в метрополию, и ситуация и вовсе выглядит для французских христиан тревожной. Мусульмане не просто составляют десятую долю населения страны, они стали важной частью культуры. В том же спорте главные звезды Франции часто оказываются выходцами из исламского мира. Например, футболист Карим Бензема. И недаром он решил этим летом перейти в лигу Саудовской Аравии, ведь помимо финансового аспекта важным фактором для него стала религия.

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Понятное дело, что процесс интеграции мусульман во французское общество идет тяжко. И виноваты в этом обе стороны. Но правительству стоит тщательно подумать о целеполагании политики запретов и их применении на соревнованиях. С одной стороны, в стране действует закон о запрете на сокрытие лица, согласно которому запрещено ношение масок, балаклав, никабов и так далее (за исключением специально оговоренных случаев). Закон продавил экс-президент Франции Николя Саркози под эгидой борьбы с терроризмом и попытки кооптировать мусульманок в прогрессивное общество. Однако хиджаб не закрывает лицо, и в публичных местах, в том числе на стадионах, он не запрещен.

Поэтому отказ от мусульманских платков для французских спортсменок выглядит странно и даже оскорбительно, особенно если на Олимпиаде представительницы других сборных смогут выступить в хиджабе. Ну а попытка распространить это правило на иностранок в Париже-2024 точно вызовет большой мировой скандал.

Карим Бензема
Олимпиада
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