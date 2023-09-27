Франция запретила своим спортсменкам носить хиджабы на Олимпиаде. Пострадают ли иностранки?

Законы страны запрещают демонстрировать в публичном месте свою религиозную принадлежность.

Франция переживает непростые времена. С одной стороны, страна стремится быть открытой миру и принимает сотни тысяч беженцев в год, прежде всего — из бывших колоний. С другой, далеко не во всем французское общество готово проявлять толерантность. Наиболее острый культурный конфликт возник с исламским миром. Французы до сих пор не оправились от трагедии «Шарли Эбдо» и чудовищного убийства учителя, рассказавшего ученикам об этом теракте. На этом фоне едва ли удивляет новость о запрете французским спортсменам носить хиджаб на ОИ-2024 в Париже.

Борьба с «исламофашизмом»

«Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — эти слова мэра Ниццы Кристиана Эстрози трудно забыть. Конечно, эмоциональный выпад в адрес мусульман градоначальник позволил себе после страшного теракта. Неизвестный с криками «Аллах акбар!» бросился на верующих христиан и зарезал трех человек, в том числе священника. И это далеко не единственный инцидент с исламской диаспорой Франции. Только из последнего и самого заметного — убийство учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа выходцем из Чечни, теракт в редакции сатирического издания «Шарли Эбдо» и, конечно же, теракт у стадиона «Стад де Франс». События 13 ноября 2015 года унесли больше 150 жизней, более 400 человек были ранены.

Поэтому настороженное отношение французов к исламу понять можно. В политологии появился термин «исламофашизм». Это когда противники мусульман уподобляют их практики политике нацистского рейха. Официальная позиция Пятой республики намного мягче, тем не менее правительство пытается подчеркнуть светский характер публичной жизни. В 2004 году во Франции было запрещено ношение в школах мусульманских женских платков, хиджабов и других крупных символов религиозной принадлежности, а 2010 году незаконным стало закрывать в общественном месте лицо (в первую очередь — паранджой). Правда, ковид с его масками поколебал эти правила, но в целом стратегия французских властей очевидна.

И вот теперь стало известно, что Франция запрещает своим спортсменкам носить хиджабы на домашних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера заявила, что ее организация будет поддерживать «строгий секуляризм» во время Игр и стремится к идеалам прогрессивной светскости. Кроме того, отныне запрещено играть в парандже футболисткам чемпионата Франции. О новых нормах министр рассказала в интервью французской политической программе Dimanche en Politique, чем сразу же вызвала яркие дебаты среди сторонников и противников подобного подхода.

Девушка в никабе выступает против запретов. Фото Global Look Press

Хиджаб — часть культуры, а не только религии

Ожидаемо одна сторона принялась говорить о дискриминации и делении граждан на категории. Возникла даже инициатива обратиться по этому поводу в Европейский суд по правам человека и Европарламент. С другой стороны, патриоты считают этот ход запоздалым и нерешительным и требуют более жестких мер против культурного вторжения ислама. Амели Удеа-Кастера пришлось объясняться. Она заявила, что это решение принималось после совещаний с премьер-министром Элизабет Борн. Чиновники не собираются никого поражать в правах. Они всего лишь добиваются «абсолютного нейтралитета» на Играх. «Мы четко выразили премьер-министру нашу приверженность режиму строгого секуляризма, — сказала Удеа-Кастера. — Секуляризм в этом случае подразумевает запрет любых форм прозелитизма».

Прозелитизм — это ревностное стремление обратить других в свою веру. По мнению Удеа-Кастера, для членов сборной Франции ключевой идентичностью должно быть французское гражданство, а не принадлежность в исламскому миру. При этом резкий ход французов идет в противоречие с позицией международных спортивных организаций. Появление девушек в хиджабе на Олимпиаде давно не редкость. Первая американка в чадре фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад и вовсе стала мировой знаменитостью. Она сумела убедить национальный олимпийский комитет, МОК и мировое сообщество, что хиджаб сегодня — это уже не попытка вести миссионерскую деятельность, а лишь культурный аспект. В футболе запрет на покрытие головы действовал с 2007 по 2014 год. Футбольный союз ссылался на возможные риски удушья, однако сдался под давлением исламского мира.

Ибтихадж Мухаммад. Фото Global Look Press

Во Франции уже запрещено покрывать лицо в общественных местах

В конце концов, даже консервативное фигурное катание отныне допускает ношение головных уборов во время выступления. Во Франции живет до пяти миллионов мусульман. Это вторая по числу приверженцев и значению религия Франции и первая по темпам роста. Добавьте сюда еще и жителей бывших колоний, которые так или иначе стремятся переселиться в метрополию, и ситуация и вовсе выглядит для французских христиан тревожной. Мусульмане не просто составляют десятую долю населения страны, они стали важной частью культуры. В том же спорте главные звезды Франции часто оказываются выходцами из исламского мира. Например, футболист Карим Бензема. И недаром он решил этим летом перейти в лигу Саудовской Аравии, ведь помимо финансового аспекта важным фактором для него стала религия.

Понятное дело, что процесс интеграции мусульман во французское общество идет тяжко. И виноваты в этом обе стороны. Но правительству стоит тщательно подумать о целеполагании политики запретов и их применении на соревнованиях. С одной стороны, в стране действует закон о запрете на сокрытие лица, согласно которому запрещено ношение масок, балаклав, никабов и так далее (за исключением специально оговоренных случаев). Закон продавил экс-президент Франции Николя Саркози под эгидой борьбы с терроризмом и попытки кооптировать мусульманок в прогрессивное общество. Однако хиджаб не закрывает лицо, и в публичных местах, в том числе на стадионах, он не запрещен.

Поэтому отказ от мусульманских платков для французских спортсменок выглядит странно и даже оскорбительно, особенно если на Олимпиаде представительницы других сборных смогут выступить в хиджабе. Ну а попытка распространить это правило на иностранок в Париже-2024 точно вызовет большой мировой скандал.