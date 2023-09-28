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Сегодня, 11:45

«Пусть МОК мотает на ус и делает выводы». Глава российской дипломатии поставил на вид Томасу Баху

Лавров считает, что МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Сергей Лавров и Томас Бах.
Фото «СЭ»
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Отношения между Россией и руководством олимпийского движения продолжают ухудшаться.

Накануне сессии МОК, которая пройдет в индийском Мумбае 15-17 октября, Россия чуть ли не в ежедневном режиме обрушивает на своих неверных партнеров в области большого спорта волны негатива. Не успело стихнуть обсуждение громких заявлений главы ОКР Станислава Познякова, как с резкой критикой Томаса Баха выступил руководитель МИД РФ Сергей Лавров. По мнению нашего главного дипломата, Международный олимпийский комитет «превращается в инструмент политики Запада» и злостно нарушает собственную хартию. С учетом того, что в Мумбае, возможно, будут обсуждаться критерии допуска наших атлетов на Олимпиаду-2024, можно констатировать — напряжение нарастает, и при негативном сценарии последствия будут очень серьезными.

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МОК решил проявить непонятную принципиальность

Свои резкие заявления Лавров сделал в интервью ТАСС. Надо понимать, что глава МИД РФ вообще не так часто говорит о спортивной политике. Но сейчас, видимо, наболело. Ведь вместе с МОК досталось и Всемирному антидопинговому агентству, которое третирует нашу страну уже на протяжении восьми лет.

— Олимпийское движение, в том числе, к огромному сожалению, в результате позиции президента Международного олимпийского комитета Баха, превращается в инструмент политики Запада. Это совершенно очевидно, — отметил Лавров. — Так же как Всемирное антидопинговое агентство в свое время было превращено в такой инструмент. И долгие годы пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя — беспочвенно, многократно — наших великих спортсменов.

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Лавров также обратил внимание на избирательность применения МОК своего главного документа и на незаконность ограничений при допуске российских спортсменов на крупные соревнования.

— МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию, — считает глава МИД РФ. — При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп, в нейтральном статусе, без флага, без гимна. Бах не раз заявлял, что Олимпийскую хартию надо уважать, но, мол, не до такой же степени. Не может, дескать, МОК проходить мимо того, что происходит на Украине. Долгие годы МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук... А с Россией МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией.

Фото Global Look Press

У нас нет недружественных спортсменов

Все это наш главный дипломат сказал в связи с Играми БРИКС, которые предполагается провести накануне парижской Олимпиады — с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. По словам Лаврова, приглашение на эти старты могут получить в том числе и «недружественные страны».

— Спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения, — приводит слова нашего политика ТАСС. — Эти соревнования открыты для спортсменов из любой страны, даже из так называемых недружественных стран. У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет — есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами. Так что Игры будут открыты для всех спортсменов в полном соответствии с принципами Олимпийской хартии. Пусть МОК мотает на ус и делает выводы.

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На самом деле перспективы приезда в Казань топовых спортсменов и любых стран за месяц до Олимпиады-2024 — под большим вопросом. И не по политическим, а по чисто календарным причинам — навряд ли кто-то из звезд рискнет набирать форму, рисковать получить травму и ссориться с МОК ради новых нераскрученных стартов. Тем более что ранее в программу Игр БРИКС планировалось включить побольше национальных неолимпийских видов спорта. Однако сам факт, что один из самых влиятельных наших министров сейчас столь жестко прикладывает МОК и делает прозрачные намеки, — очень показателен. Очевидно, отношения России и главной спортивной организации мира подошли к критической точке.

Фото Global Look Press

Рекомендации перечеркнули все, о чем мы договаривались

Накануне в интервью «СЭ» и ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков тоже очень критически высказывался и о МОК, и о Томасе Бахе.

— Реальный шанс на возобновление участия в международных соревнованиях на наиболее приемлемых условиях был во время Олимпийского саммита в декабре прошлого года, когда буквально все олимпийское сообщество, все представители крупнейших международных федераций говорили о том, что вопрос решен, движемся дальше, — приводит слова Позднякова ТАСС. — Что произошло с декабря до середины марта, можно только догадываться. Могу предположить, что было оказано серьезнейшее давление на главу МОК, который в одностороннем порядке полностью дезавуировал все прежние договоренности... Я общаюсь с коллегами из Лозанны. Они прекрасно понимают, в какой ситуации оказался сам МОК. И прекрасно понимают, что делают. Но делать иначе не могут.

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— Не поддерживаю действия Международного олимпийского комитета, они мне абсолютно не нравятся, — сказал Поздняков для «СЭ». — Тем не менее понимаю, что в текущей спонсорской модели, где подавляющее большинство — трансконтинентальные корпорации с явно выраженным влиянием западных стран, повестка будет формироваться понятным образом... С Бахом мы общались в октябре, потом в декабре перед Олимпийским саммитом — была очень логичная, понятная беседа. Мы договорились о тех мерах, которые будем принимать для возвращения российских спортсменов в международный спортивный мир. А через три месяца вышли эти рекомендации, которые перечеркнули все, о чем мы договаривались. Поэтому, если говорить прямо, то доверие между Олимпийским комитетом России и МОК на сегодняшний день на крайне низком уровне.

Ранее крайне нелицеприятно высказывался о МОК и президент РФ Владимир Путин.

— Международный спорт и олимпийское движение деградируют. Они не выполняют своих важнейших функций, — заявил глава нашей страны на Восточном экономическом форуме 12 сентября. — Ведь дело не только в том, чтобы ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. Думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого МОК извращают изначальную идею Пьера де Кубертена о том, что спорт должен быть вне политики. За последние десятилетия олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта и международного олимпийского движения. Так или иначе, будут создаваться альтернативные движения. Это объективный процесс.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Дискуссия будет продолжена

Томас Бах на все обвинения из России полноценно пока не отвечал, но, надо полагать, опытный функционер отлично понимает, что происходит. Одним из проявлений реакции МОК может стать решение международного форума спортсменов, который соберется в Лозанне 1-2 октября — в том числе ради того, чтобы обсудить критерии допуска россиян и белорусов до международных стартов. Заместитель председателя комиссии спортсменов ОКР Лада Задонская на это заседание не допущена под надуманным предлогом. И это оставляет большой вопрос по поводу направленности решений форума. Вполне вероятно, они станут «разогревом» и оправданием для будущих негативных решений исполкома и сессии МОК в Мумбае.

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Почти наверняка Бах в каком-то виде допустит россиян в Париж-2024. Однако вопрос — в каком. И то, как продвигается данная тема, сильно не нравится руководству нашей страны. Открытого разрыва с МОК пока не происходит (и навряд ли официально произойдет в ближайшие пару лет, до выборов нового руководства организации), но риторика становится все жестче. Буквально через несколько дней после заседания в Мумбае, с 19 по 22 октября, в Перми намечен международный форум «Россия — спортивная держава», где ожидаются все значимые фигуры нашего спорта, а возможно, и страны. И нет никаких сомнений, что заочная дискуссия с МОК там продолжится. И только от Томаса Баха сейчас зависит, какие для этого будут выбираться выражения.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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