Чем вызвана категоричность ОКР по вопросу допуска россиян на международные старты?

Почему важен исполком Олимпийского комитета России, который пройдет 25 мая.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Передавая права решения о допуске российских спортсменов международным федерациям, МОК стремился размыть ответственность за их возвращение или невозвращение. Но это привело к хаосу и разобщению олимпийской семьи. Добавленный к известной формуле «быстрее, выше, сильнее» новый элемент лозунга Олимпийского движения «вместе» на фоне происходящего выглядит совершенно нелепо.

Как уже было отмечено многими, критерии допуска россиян дискриминируют спортсменов по происхождению, по гражданству, по видам спорта, по отношению к тем или иным спортивным сообществам, по принадлежности к командным видам. Это совершенно вопиющая комбинация, которую еще несколько лет назад было сложно себе представить. В тех международных федерациях, где в руководстве присутствуют россияне, защищающие своих соотечественников, у наших атлетов есть шансы на отборочные соревнования к Олимпийским играм, остальные же не имеют такой возможности и наблюдают за тем, как квалификация на пока еще главный международный турнир четырехлетия проходит без них.

И если международное олимпийское движение по поводу допуска спортсменов из нашей страны разобщено, то Россия однозначно нуждается в единой позиции, которая бы сгладила эту разобщенность и подвела к единому знаменателю все федерации вне зависимости от той многоголосицы, которую они слышат от федераций международных. Именно эту единую позицию и анонсирует Олимпийский комитет России в преддверии 25 мая. Безусловно, мы все ее очень ждем.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Влияние спортивной тематики на электоральный процесс в России очень велико

Многие задаются вопросом, почему отличалась позиция и риторика ОКР в период выступления под нейтральным флагом и сейчас? Под нейтральным флагом мы выступали единожды, на зимних Играх в Пхенчхане 2018 года. Следующие Олимпийские игры в Токио-2020 и Пекине-2022 наша национальная сборная выступала под эгидой Олимпийского комитета России. Поехать в Пхенчхан в 2018 году на условиях МОК — консолидированное решение всех субъектов спортивной отрасли. А это не только министерство спорта и Олимпийский комитет России, который, к слову, не сводится к личности одного президента, но включает в себя 186 членов, а это общероссийские спортивные федерации, региональные олимпийские советы, спортивные сообщества и многие другие организации.

Все указанные субъекты прямым голосованием выражают свою волю на Олимпийском собрании, которое проводится в конце каждого года. Кроме того, решение о выступлении на условиях МОК было поддержано руководством страны, поскольку, как я уже многократно отмечала, участие в международных спортивных соревнованиях, особенно Олимпийских играх, является важнейшим элементом «мягкой силы» государства.

Принятое тогда решение доказало свою состоятельность в полной мере. Напомню, что наши хоккеисты в день закрытия Олимпийских игр принесли России фантастическое золото. Тогда в прямом эфире разгоряченные комментаторы всего мира называли наших парней не иначе как «российские хоккеисты» и «сборная России». Эта победа превзошла все ожидания по укреплению патриотического духа в стране и устранению огорчения по поводу нейтрального флага и малого количества завоеванных медалей из-за недопуска многих наших атлетов вопреки решению CAS.

В 2018 году в рамках одного из своих аналитических проектов я занималась отслеживанием специфики общественных настроений в преддверии президентских выборов и могу констатировать, что победа хоккеистов в золотом матче стала беспрецедентным фактором влияния на общественные настроения. Более того, этот всплеск патриотизма держался довольно долго не только в среде убежденных болельщиков.

Накануне наших президентских выборов 2018 года западные кураторы, занимающиеся раскруткой протестных настроений в России, испытывали колоссальные сложности из-за этого самого всплеска. И вообще влияние спортивной тематики на отечественный электоральный процесс очень велико. Могу уверенно сказать, что определенные действия и инициативы антироссийского характера зарубежных НОК и функционеров в годы федеральных выборов в России всегда усиливаются и приурочиваются к определенным стадиям избирательного процесса.

Это еще один факт, подтверждающий использование западными спецслужбами и политтехнологами спорта как инструмента влияния на политический процесс в других государствах, в том числе России, поскольку мы является одной из ведущих спортивных держав в мире и наше население победы и поражения атлетов воспринимает как нечто личное. Внимание наших и зарубежных политологов к Олимпийским играм 2024 года настолько же пристальное, насколько сильное давление на всю отечественную спортивную сферу.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Под нейтральным флагом можно выступать как за страну, так и против нее

Что касается выступления команды России на Олимпийских играх в Токио 2020 года, то экипировка включала три цвета российского флага. Было прекрасно видно и понятно, откуда спортсмены, которые выступают. На Олимпийских играх в Пекине 2020 года на куртках российской сборной был национальный флаг, но не в классическом прямоугольном исполнении, а в скошенном, что не препятствовало восприятию этого элемента экипировки как российского флага. И тот факт, что после Игр в Пхенчхане МОК дважды согласовывал форму с присутствием национального триколора в том или ином виде — это безусловная заслуга дипломатии Олимпийского комитета России.

Более того, в честь наших атлетов звучала мелодия Чайковского, поднимался флаг ОКР, в названии команды Russian Olympic Committee присутствовало слово «Russian». Сам национальный Олимпийский комитет, под флагом которого шли спортсмены, каждым человеком в мире неразрывно воспринимается как представитель России, поэтому необходимая для «мягкой силы» государства связь между атлетами и достижениями России сохранялась.

Сейчас же совершенно иная ситуация, поскольку требования МОК подразумевают отречение спортсмена от Родины и осуждение ее. Тут дело не во флаге как таковом, а дело в разрыве этих самых связей между спортсменом и страной. Более того, факт отречения (форма этого отречения действительно сейчас обсуждается во многих международных федерациях) будет делать любого российского спортсмена антироссийским. Под нейтральным флагом можно выступать как за страну, так и против нее. На всех предшествующих Олимпийских играх спортсмены из России под флагом МОК и флагом ОКР выступали за страну, сейчас же граждане нашей страны после отречения окажутся на другой стороне. И это очень сложная и неоднозначная история.

Как я уже отмечала, предыдущие требования в целом позволяли через спорт и спортивные победы укреплять патриотические настроения, национальный дух. Поэтому, когда была возможность отстаивать возвращение наших спортсменов, проводилась работа, признаки которой можно было усмотреть в сообщениях президента ОКР и в зарубежных СМИ. Сейчас возможностей для возвращения спортсменов без ущерба для репутации России нет. Поэтому и позиция ОКР во главе со Станиславом Поздняковым более категоричная. Что, кстати, соотносится с мнением российских граждан, которых возмутили рекомендации МОК.

Какой позиции стоит ожидать? Безусловно, рекомендации ОКР должны стать единым знаменателем для всех федераций. Главной рекомендацией, которую ожидаю лично я, должно стать непринятие любых форм искусственного ограничения допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм. Искусственные формы ограничения — это не результаты отборочных соревнований, а критерии национальности, гражданства, гражданской позиции, принадлежности к командным видам спорта, принадлежности к спортивным сообществам и так далее.

Нужно понимать, что действия, которые совершаются сейчас против российских атлетов, защищающих честь страны, это диверсия против государства, призванная повлиять на общественные настроения. А главные жертвы этой диверсии — это спортсмены, которых ставят перед страшным выбором: ради профессии и дела всей жизни они должны публично отказаться от родной страны. И этот факт, пожалуй, самое печальное во всей этой жутко политизированной ситуации. Однако отречение от Родины — это решение, которое переводит любого некогда уважаемого народом спортсмена в категорию антигероев. Игнорировать этот факт невозможно, а значит, предстоящие рекомендации ОКР так или иначе должны касаться общей оценки смены спортивного гражданства в сложившихся условиях.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции