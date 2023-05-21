«Я не тот русский, чтобы преклонять знамя перед президентом США». Дерзкая выходка Тихонова на Олимпиаде

Как великий биатлонист отказался склонять знамя.

Звездный ветеран мирового биатлона Александр Тихонов славится громкими заявлениями и смелыми выходками. И так было всегда. Расскажем один громкий случай из его жизни, который произошел на Олимпиаде 1980 года.

Гордо прошел мимо трибуны

На зимние Олимпийские игры-1980, которые проходили в Лейк-Плэсиде (США), Тихонов поехал в статусе большой звезды. Для него это были уже четвертые Игры, и с трех из них он привозил золото. Правда, не личное, а эстафетное. Тем не менее трехкратному олимпионику доверили нести знамя олимпийской сборной СССР на официальной церемонии открытия.

Парад спортсменов проходил вокруг арены мимо президентской трибуны, где сидел и глава США Джимми Картер. Знаменосцы должны были преклонить знамя, отдавая таким образом честь. Тихонов делать это отказался. Биатлонист, наоборот, демонстративно поднял советское знамя еще выше.

«Я нес знамя двумя руками. Перед трибуной президента должен был склонить его. Но вспоминая все эти холодные войны и прочее... Я знамя чуть выше поднял и гордо так возле трибуны прошел. Не тот я русский мужик, чтобы преклонять знамя», — вспоминал Тихонов тот эпизод в одном из своих интервью.

Тихонов совершил поистине скандальный поступок, учитывая политическую обстановку в мире. Накануне Олимпиады в Лейк-Плэсиде Картер с представителями Великобритании и Канады призывали перенести летние Игры-1980 из Москвы. Причиной послужил ввод советских войск в Афганистан. МОК не поддержал этот проект, но мировая обстановка была крайне напряженной. При этом биатлонист показал всему миру, что наш народ не склонится перед натиском идеологических противников.

Знак уважения к ветеранам

Спустя годы Тихонов остается верен себе. Когда разгорелся скандал вокруг российского гонщика Никиты Мазепина, Александр Иванович один из первых поддержал спортсмена. Мазепин, будучи пилотом «Хаас», отказался вставать на колено перед гонкой в поддержку движения Black Lives Matte, но позже сделал это в память о ветеранах Великой Отечественной войны.

«Никита правильно сделал, что встал на колено перед «Гран-при Испании». Он проявил знак уважения к ветеранам, и я его в этом поддерживаю. Также солидарен с ним в том, что он до этого не преклонял колено в поддержку движения Black Lives Matter. Потому что русские ни перед кем не должны вставать. Наоборот, все остальные страны пускай преклоняются. Особенно Америка и вся Европа. Потому что 90 процентов победы зависело от русских», — заявил Тихонов в интервью «СЭ».

Александр Тихонов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Особенные Игры

Дерзкий поступок на Олимпиаде-1980 не омрачил триумфа советского биатлониста. Хотя сначала Тихонов провалил индивидуальную гонку на 10 километров из-за простуды. Спортсмена мучила высокая температура, поэтому тренерский штаб отказывался включать его в эстафету. Мечта о четвертом олимпийском золоте растворялась буквально на глазах. Тихонов из-за этого сильно нервничал. Чудом перед самой гонкой состоялся тренерский совет, который все же решил дать шанс звезде советского биатлона.

«Тихонов не теряет самообладания в любых, самых сложных ситуациях, всегда действует в интересах команды. Он не подведет», — отмечал тренер Александр Привалов.

Гонка оказалась успешной для сборной СССР. Тихонов вместе с командой завоевал золото, которое стало для него четвертым в карьере. А его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как победителя четырех Олимпиад, выигравшего золотые медали четыре раза подряд

После Олимпиады Александр Иванович завершил карьеру и стал тренером, а затем — главой Союза биатлонистов России. Сейчас 76-летний Тихонов на пенсии и живет в Минске.