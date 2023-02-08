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Сегодня, 12:30

Докладчика ООН обвиняют в советской пропаганде за ее призыв допустить российских олимпийцев

Отдел спорта «СЭ»
Александра Ксантаки.
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На гречанку из Великобритании Александру Ксантаки, поддержавшую российских спортсменов, обрушилась волна критики.

Дискуссии на Западе по поводу возможного допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже становятся все ожесточеннее. Причем «ястребы» критикуют не только Россию, но и тех, кто ее поддерживает. Особенно в последние дни достается Александре Ксантаки — специальному докладчику ООН в области культурных прав, которая призвала МОК обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности, после чего продолжила отстаивать свое мнение в соцсетях.

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Параллели с Ираком и Фелпсом

В начале февраля Ксантаки и специалист по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Ашвини К.П. призвали не просто допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но и не требовать от атлетов принять какую-то сторону в конфликтах. По нынешним временам заявление экспертов ООН получилось очень громким и, как посчитали многие оппоненты такой позиции, откровенно русофильским. На Ксантаки обрушились с обвинениями, она в ответ за словом в карман не полезла.

«США вели незаконную войну в 2003 году. Я не помню, чтобы люди пытались запретить Майклу Фелпсу плавать», — написала Ксантаки в социальных сетях. Естественно, это был намек на вторжение в Ирак в 2003 году коалиции во главе с США и с участием Великобритании, Австралии и Польши. Тогда первые лица этих государств оправдывали вторжение тем, что Ирак следует избавить от оружия массового поражения, но позднее инспекторы ООН не нашли его следов.

Логотип ООН. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

На высказывания Ксантаки и реакцию на него в соцсетях обратило внимание популярное в издании Inside The Games. Там, в частности, говорится об обвинениях критиков в адрес Ксантаки в так называемом забалтывании, тактике, при которой отвечают вопросом на вопрос. Этот термин возник в Великобритании и Ирландии в семидесятых годах прошлого века, а затем во времена холодной войны использовался, по мнению оппонентов СССР, советской пропагандой. Теперь же Ксантаки в соцсетях обвинили в пропаганде российской.

Хотя эксперт ООН просто обратила внимание на то, что в случае бана американцев на Играх 2004 года в ее родной Греции мы бы могли не увидеть восхождение самого выдающегося олимпийца всех времен. Напомним, пловец Фелпс дебютировал на Олимпиадах в 2004 году в Афинах, завоевав шесть золотых медалей. Всего же на его счету рекордные 23 золотые олимпийские награды.

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Уважаемый эксперт

Мнение Ксантаки тем более ценно, что она, хоть и родилась в Греции, представляет западную культуру. В биографии на сайте ООН рассказывается, что Александра получила степень в области права на юридическом факультете в Афинах и стала квалифицированным юристом. Затем она переехала в Великобританию и получила степень магистра (LLM) в области прав человека и права в области чрезвычайного положения в Университете Квинс в Белфасте. Также она защитила докторскую диссертацию в Килском университете (Великобритания) на тему «Права коренных народов в Организации Объединенных Наций», а ее работа в области культурных прав негосударственных субъектов хорошо известна и неоднократно цитировалась в международных документах.

Александра Ксантаки (слева) за работой. Фото Соцсети
Александра Ксантаки (слева) за работой.
Фото Соцсети

Кроме того, Александра является старшим научным сотрудником в Институте передовых юридических исследований в Лондоне и членом Летнего факультета по правам человека в Оксфорде. Специальным докладчиком ООН в области культурных прав она была назначена в октябре 2021 года. В общем, Ксантаки — уважаемая в международном сообществе личность. Возможно, поэтому ее высказывания, противоречащие мнению западного мейнстрима, вызвали столь острую реакцию.

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Уважение за смелость

Так, норвежское издание NRK написало целую статью, в которой тезисам из интервью Ксантаки жестко оппонировал профессор права Университета Осло Тронд Солеваг. «Смешивать правительства с отдельными людьми — очень и очень плохая идея. Можно ли отделить российских спортсменов от государства? Да. Есть много спортсменов из других стран, которые являются военнослужащими. Есть много государств, которые своими действиями нарушили права человека. Должны ли мы их исключить? Мы этого не сделали», — настаивает Ксантаки. Но Солеваг с этим не согласен, называя доводы эксперта упрощенным. А слова Ксантаки об откровенной дискриминации спортсменов по национальному признаку норвежский профессор и вовсе назвал экстремальными.

Хотя другого подхода, наверное, и не стоило ожидать, учитывая общую позицию скандинавских стран. Так, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Гренландия и Финляндия едины в требовании не позволять россиянам и белорусам участвовать в международных стартах, о чем гласит появившееся официальное заявление Олимпийского комитета Швеции. Но все же смелость и принципиальность Ксантаки, которая, несмотря на давление, продолжает отстаивать свои идеалы, заслуживает уважения. И в каком-то смысле даже восхищения.

Олимпиада
МОК
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