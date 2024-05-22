Уроженца России лишили олимпийской квоты. Странная история с бегуном из Киргизии

Илья Тяпкин был в заявке марафона на Играх в Париже всего неделю.

32-летний Илья Тяпкин, русскоязычный марафонец из Киргизии, внезапно лишился олимпийской лицензии, которую получил от World Athletics всего неделю назад. «Новость, которая облетела просторы (где-то запрещенной) соцсети, превратилась в фейл! — написал спортсмен на своей странице. — Да, я был в списке участников марафона в Париже, но лишь недельку! Потом меня убрали оттуда! Не спрашивайте, как так и почему — я не знаю! Мне, как старперу, позволительно козырнуть цитаткой — что нас не убивает, делает нас... (тут додумайте сами)». Как заявил глава национальной федерации легкой атлетики Канат Аманкулов, бегун был включен в число участников Игр-2024... по ошибке. Теперь же в WA поняли, что у Кыргызстана в марафонских забегах в Париже должен быть всего один представитель — бывшая россиянка Сардана Трофимова.

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В Рио — по специальному приглашению

«Родился я в России, но еще ребенком переехал в Кыргызстан, — рассказывал Илья Тяпкин в одном из интервью. — Кыргызстан — это моя Родина, которую я люблю и хочу прославить. Детство мое прошло в маленьком, но уютном городе Кара-Балта. В 18 лет решил начать заниматься спортом просто для себя, чтобы быть всегда в тонусе. Начал с плавания, параллельно занимался бегом. В итоге акцентировался на втором виде спорта и уже серьезно начал заниматься бегом. Через три года поступил в Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта, где моим тренером стал и по сей день является легендарный Виктор Федорович Борисов».

В 2015 году Илья стал вторым на Омском марафоне с результатом 2:20.17, уступив только кенийцу Мойбену Кипкемою. Накануне Игр-2016 Тяпкин тоже не выполнил олимпийский норматив, но попал на Игры в Рио благодаря wild card. В Бразилии кыргызстанец занял только 85-е место, преодолев дистанцию за 2:23.19. Потом были две победы на марафонах в Ташкенте в 2020 и 2022 годах. В нынешнем сезоне спортсмен установил личный рекорд во время забега в Ганновере (2:17.05, девятое место), но этого не хватило для того, чтобы выполнить норматив для квалификации на Олимпиаду в Париже (2:08.10).

Тем не менее Тяпкин вместе с Сарданой Трофимовой оказался в предварительном списке из 80 счастливчиков, заявленных на олимпийский марафон. Это произошло благодаря программе Universality Places. Универсальные места даются на Играх странам, у которых нет ни одного обладателя норматива. Это позволяет выставить участника на одну из трех беговых дистанций — 100 метров, 800 метров или на марафон. Однако речь идет о единственном спортсмене, а не по одному каждого пола. И у Трофимовой здесь был приоритет в плане рейтинга.

Фото Соцсети

Якутия гордится!

Включение Тяпкина в заявку на Париж-2024 изначально было ошибкой. Однако удивительно, что такие ляпы допускает международная федерация. Особенно в ситуации, когда вокруг русскоязычных атлетов накануне Игр — ажиотаж по политическим причинам. «Для нас чем больше участников, тем лучше. Да, было непонятно его попадание, потому что он не лидер рейтинга, но мы были рады такой новости, — заявили Kaktus.media в Федерации легкой атлетики Кыргызстана. — World Athletics официально уведомил нас, что, согласно правилам, квалифицировалась на Олимпиаду только Трофимова, лучшая по рейтингу из Кыргызстана. Еще есть шанс у Нурсултана Кенешбекова (кыргызстанского стайера. — Прим. «СЭ»), который может набрать очки и попасть в Париж. До 8 июля он будет участвовать в нескольких стартах. Есть надежда, так как у него хороший рейтинг».

«Жизнь на этом не заканчивается, и заканчивать с бегом я не планирую, — пишет Тяпкин в соцсетях. — Больший Рахмат тем людям, кто хейтил — узнал, насколько бывает токсичным беговое сообщество. Таким людям я лишь скажу — да была бы у меня возможность, я бы бежал со своим результатом хоть с женщинами, но зато на ОИ! В данный момент я отошел от этой новости и готов работать дальше! Зимне-весенний сезон и так вышел очень крутым — 4 марафона и 10-ка, 2 личных рекорда, 4 пьедестала! Дальше будет осенний сезон, где стоят задачи на быстрый бег! Постараюсь так же прогрессировать и совершенствоваться! Причем не только как спортсмен, но и как тренер! И это все с прицелом на Азиатские игры, и, кто знает, быть может, и Олимпиаду!»

Что касается Сарданы Трофимовой, то ей на марафоне в Ганновере не хватило до олимпийского норматива 42 секунд. Она финишировала четвертой со временем 2:27.32, в то время как требовалось уложиться в 2:26.50. Однако 11 мая стало известно, что бывшая россиянка попадает в Париж по дополнительной квоте. Сардана в 2022 году сменила российский флаг на кыргызстанский, однако на малой родине — в Якутии — Трофимову до сих пор считают своей. Так, марафонка недавно снялась в клипе на саундтрек к якутскому художественному фильму «Карина», а с получением путевки в Париж марафонку поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

«Пятеро якутян — Арыйан Тютрин, Георгий Окороков, Виктор Рассадин, Айаал Лазарев и Сардана Трофимова на Олимпийских играх! Мы верим в вас! Якутия гордится!» — заявил Николаев. Здесь необходимо пояснить, что борец Тютрин сейчас выступает за Белоруссию, борец Окороков — за Австралию, борец Рассадин — за Таджикистан, борец Лазарев и бегунья Трофимова — за Кыргызстан. Предателями этих спортсменов в Якутии, надо полагать, не считают.