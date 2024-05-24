Олимпийскую чемпионку из России не пустили на Игры в Париж. Бацарашкиной помешали связи с Росгвардией

Лидеров нашей стрелковой сборной оставили без нейтрального статуса.

Главная звезда российского стрелкового спорта, двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже, поскольку не соответствует критериям нейтральности. Об этом заявила тренер 27-летней спортсменки Наталья Кудрина. Да и вообще, если кто-то из российских стрелков и сумеет пробиться на Игры-2024, шансы на медали минимальны. Ведь, по сути, шанс пройти отбор получили только несколько молодых стрелков.

Барьер на пути нейтральности

В отличие, скажем, от World Athletics, Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) не стала запрещать всем представителям России участвовать в международных соревнованиях. Однако процесс получения нейтрального статуса от ISSF затянулся и получился отнюдь не формальным, в его результате были «отфильтрованы» многие сильнейшие стрелки нашей страны. В том числе и Бацарашкина.

«Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с «Динамо», ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество «Динамо». Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил», — приводит ТАСС слова Кудриной.

Фото Global Look Press

Таким образом, все вышло плюс-минус как в фехтовании — на словах россияне вроде как могли сражаться за медали крупных международных стартов и олимпийские путевки, а на деле всем лидерам национальной команды во главе с Софией Поздняковой и Софьей Великой просто не дали нейтральный статус. К тому же в ISSF вообще дотянули, по сути, до последнего момента, не допуская россиян к стартам даже в начале 2024-го.

И нынешние поблажки в виде допуска семерых стрелков на чемпионат Европы, который состоится с 25 мая по 8 июня в хорватском Осиеке, вряд ли что-то изменят. Ведь почти все лицензии уже, что называется, уплыли, да и в Хорватию отправились всего семеро нейтральных россиян — в списке оказались Яна Енина и Валерия Ганакова (пистолет, 25 м), Анастасия Горохова, Валентина Коваленко, Илья Марсов и Анжелика Османова (винтовка, 25 м с трех позиций), а также Иван Семенихин (скорострельный пистолет, 25 м). Причем троим из этой семерки нет и 20, а ведь стрельба — отнюдь не гимнастика или фигурное катание, там обычно пора расцвета наступает после 25-30 лет.

Салуквадзе старше почти на 28 лет

Нелишне напомнить, что в стрельбе на Играх в Токио россияне выступили просто великолепно, завоевав две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. По количеству наград они уступили только китайцам, по количеству золота — китайцам и американцам. А главной звездой стрелкового турнира в столице Японии летом 2021-го (напомним, Олимпиаду-2020 перенесли на год вперед из-за ковида) стала как раз Бацарашкина. Только Виталине тогда удался золотой дубль в личных дисциплинах — стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и стрельбе из пистолета с 25 метров. Кроме того, она завоевала серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров вместе с Артемом Черноусовым.

Виталина Бацарашкина сделала золотой дубль на Олимпиаде-2020 в Токио. Фото Global Look Press

Естественно, как и другие олимпийские герои из не самых популярных в обычные времена видов спорта, Бацарашкина ненадолго оказалась в эпицентре всеобщего внимания. Многие с удовольствием изучали ее биографию, в том числе тот факт, что уроженка Омска научилась стрелять в раннем детстве и ходила на охоту со своим дедом. Виталину можно назвать вундеркиндом — в 19 лет она выиграла серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматического пистолета, также на ее счету три награды, включая золото, на чемпионате мира-2018 и победа на Европейских играх-2019. Но, конечно, самым успешным стартом стали для нее Игры в Токио. Причем вскоре после Олимпиады в Японии Бацарашкина ушла в тень, крайне редко появляясь в медийном пространстве. В частности, прошлым летом она обратила внимание на большие сложности со стрелковым спортом в ее родном регионе — Омской области.

Впрочем, с учетом возраста Бацарашкиной (27 лет) и спортивного долголетия элитных стрелков у Виталины наверняка еще появится олимпийский шанс. Примером может служить грузинка Нино Салуквадзе, которая выиграла олимпийское золото в стрельбе из пистолета с 25 метров в 19 лет на Играх-1988 в Сеуле, а сейчас готовится выступить на девятой Олимпиаде подряд. Кстати, с точки зрения олимпийских медалей Бацарашкина даже титулованнее 55-летней Салуквадзе — у нее четыре награды против трех. И о завершении карьеры Бацарашкина пока не думает.