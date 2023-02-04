0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:19

Загитова: «Мне радостно, что спорт, здоровое питание и образ жизни популяризируются»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась мнением о мероприятии «Зимний день Московского спорта», которое проходит 4 февраля в «Лужниках».

— Бывают моменты, что хочется все бросить?

— В таком случае ты вспоминаешь про свою цель, к чему ты идешь и стремишься. Это мотивирует. Когда цель достигнута, тренер пытается дать веру. Важно найти своего человека.

— Насколько важны такие мероприятия для популяризации спорта?

— Я уже несколько раз участвовала в мероприятиях от Москомспорта. Мне радостно, что спорт, здоровое питание и образ жизни популяризируются. Движение — это жизнь. Здорово, что такие события делают. Не только для фигурного катания, но и для всех дисциплин.

— На открытом катке не тяжело было катать программу?

— Есть свои плюсы и минусы.

Алина Загитова
1
0
Читайте также
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ягудин о мероприятии «Зимний день Московского спорта»: «Спорт доказывает, что он объединяет»