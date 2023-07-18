Австралия отказалась от проведения Игр Содружества наций-2026

Австралийский штат Виктория отказался от проведения Игр Содружества наций 2026 года по причине крупных расходов, сообщает Star.

По данным источника, глава штата Дэниел Эндрюс отметил, что заявленная сумма в 1,36 миллиарда долларов, необходимая для проведения соревнования, теперь может вырасти более чем в три раза — до 4,8 миллиарда.

«Я сделал много сложных звонков, много очень сложных решений на этой должности. Это не одно из них. Честно говоря, мы не можем потратить 7 миллиардов австралийских долларов на спортивное мероприятие... Я не буду брать деньги из больниц и школ для проведения мероприятия, которое в три раза превышает смету и бюджет прошлого года. Игры не будут проводиться в Виктории в 2026 году», — заявил чиновник на пресс-конференции.

При этом, Эндрюс отказался называть сумму расторжения соглашения, отметив, что переговоры с Федерацией Игр Содружества были мирными.

Игры Содружества отменялись только во время Второй мировой войны. В 2022 году соревнования проходили в Бирмингеме.