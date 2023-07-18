Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 09:54

Австралия отказалась от проведения Игр Содружества наций-2026

Руслан Минаев
Флаги стран-участниц Игр Содружества наций
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Австралийский штат Виктория отказался от проведения Игр Содружества наций 2026 года по причине крупных расходов, сообщает Star.

По данным источника, глава штата Дэниел Эндрюс отметил, что заявленная сумма в 1,36 миллиарда долларов, необходимая для проведения соревнования, теперь может вырасти более чем в три раза — до 4,8 миллиарда.

«Я сделал много сложных звонков, много очень сложных решений на этой должности. Это не одно из них. Честно говоря, мы не можем потратить 7 миллиардов австралийских долларов на спортивное мероприятие... Я не буду брать деньги из больниц и школ для проведения мероприятия, которое в три раза превышает смету и бюджет прошлого года. Игры не будут проводиться в Виктории в 2026 году», — заявил чиновник на пресс-конференции.

При этом, Эндрюс отказался называть сумму расторжения соглашения, отметив, что переговоры с Федерацией Игр Содружества были мирными.

Игры Содружества отменялись только во время Второй мировой войны. В 2022 году соревнования проходили в Бирмингеме.

Обсудить
Читайте также
Навка опубликовала совместное фото с Костомаровым: «Теплая и душевная встреча получилась»
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игры Содружества-2026 могут отменить из-за нехватки денег у австралийского штата Виктория