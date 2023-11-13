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Допинг

Сегодня, 11:42

Бодибилдера Герасимова дисквалифицировали за употребление девяти запрещенных препаратов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что бронзовый призер Кубка России по бодибилдингу 2023 года Антон Герасимов был дисквалифицирован на шесть лет, после того как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещенных субстанций.

«В пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до 6 лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В допинг-пробе Герасимова обнаружены следующие стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие. Отмечается, что такого большого количества запрещенных веществ не было найдено ни у одного другого российского спортсмена, отбывающего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

28-летний Герасимов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, на Кубке России, который проходил в апреле в Санкт-Петербурге, представлял Челябинскую область. В 2017 году он выиграл чемпионат России по бодибилдингу среди юниоров.

Источник: https://tass.ru/sport/19267239
РУСАДА
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