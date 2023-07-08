Васильев — о допуске россиян на Азиатские игры: «На мой взгляд, для нас ничего не изменится»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в Азиатских играх.

— Я не вижу в этой ситуации ничего нового. На мой взгляд, для нас ничего не изменится, пока не изменится общеполитическая ситуация. Сейчас задан тренд на то, чтобы объявить Россию главным злодеем в мире. Ну и, соответственно, даже иностранные спортсмены стали относиться к российским с высокой долей подозрения, недоверия и даже вражды.

— Это серьезный вызов для Международного олимпийского комитета?

— Конечно. И Бах, в этой связи, пытается сделать такой реверанс: да, давайте примем Россию, но на заведомо невыполнимых условиях. Ну, кто пойдет на такие условия — без флага, без гимна, в индивидуальном статусе? Да никто. Поэтому, я думаю, мы наблюдаем обычную попытку создать видимость того, что что-то происходит. Все якобы ищут выход из создавшейся ситуации. Но это все цинично и фальшиво, — цитирует Васильева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси на Азиатских играх-2023 будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.