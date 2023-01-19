Госдуме рекомендовали принять законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организация рекомендовал принять в первом чтении законопроект о манипулировании спортивными соревнованиями.

«Рекомендовать Госдуме принять данный законопроект», — приводит слова Свищева ТАСС.

«Минспорт поддерживает комитет, отзыв правительства также есть, но с необходимостью внесения изменений в законопроекте ко второму чтению. Отзыв правительства положительный, но с некоторыми дополнениями», — добавил заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

Речь идет о предоставлении спортивным федерациям сведений о заключенных пари на соревнованиях, они смогут получать необходимую информацию о заключенных пари на официальных спортивных соревнованиях спортсменами, судьями, тренерами, руководителями спортивных команд, спортивными агентами, которым запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. Сейчас федерации могут наказывать спортсменов, тренеров, судей и руководителей команд за участие в тотализаторах, однако не могут узнать информацию о ставках, так как не имеют на это прав.