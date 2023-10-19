Президент РФ заявил, что Россия открыта к современным спортивным дисциплинам

Россия бережет спортивные традиции, но открыта и к современным дисциплинам, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент страны отметил идею РФ проводить «Игры Будущего», которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт.

«Игры Будущего» — международный турнир по 16-ти гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал», то есть объединяет физическую культуру и киберспорт. Соревнования будут проходить в феврале и марте 2024 года в Казани. В них примут участие порядка 2000 участников.

С 5 по 22 октября в Казани проходят десятые Фиджитал-Игры, которые являются отборочными на Игры Будущего-2024.