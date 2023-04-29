Путин: «Представители ЦСКА — в числе признанных лидеров российского и мирового спорта»

Президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, административный и тренерский состав ЦСКА с 100-летием клуба.

«Сегодня мы чествуем «армейцев» всех поколений — тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам в хоккее и баскетболе, легкой атлетике и фигурном катании, единоборствах и многих других видах спорта», — говорится в телеграмме президента.

Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.