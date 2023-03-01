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Сегодня, 11:35

Российские спортивные лиги планируют уйти от прямого госфинансирования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Краснов заявил, что профессиональные спортивные лиги России могут уйти от прямого государственного финансирования.

«У профессионального спорта нет варианта полностью перейти на коммерческое финансирование, — цитирует Краснова ТАСС. — Это нужно четко понимать. При этом есть реальная возможность полностью отказаться от получения прямых субсидий из регионального и федерального бюджета и перейти на финансирование за счет средств коммерческих компаний, компаний с госучастием и госкомпаний».

Краснов отметил, что такой переход не только высвободит средства региональных бюджетов, но и позволит профессиональным спортивным организациям перейти на более эффективную корпоративную систему управления, нацеленную на рыночное развитее и увеличение коммерческого заработка.

Источник: ТАСС
КХЛ
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