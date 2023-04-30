Салабаев оценил выступление россиян на Играх АЛБА

Старший тренер мужской сборной России по настольному теннису Валерий Салабаев оценил выступление россиян на Играх АЛБА.

«Победа — это всегда радостное событие, а командная победа — вдвойне, так что очень рад, что наши ребята поднялись на первую ступень пьедестала почета. Кроме того, я очень доволен характером и волей, которую продемонстрировали наши молодые спортсмены Дмитрий Виноградов и Савелий Кизимов. Если у 24-летнего Никиты Артеменко есть международный опыт, то для 17-летнего Димы и 15-летнего Савелия это первый выезд за рубеж в составе сборной страны, поэтому ребята очень переживали и волновались, но все же сумели преодолеть всю скованность и нервозность», — приводит слова Салабаева ТАСС.

На Играх стран АЛБА представители мужской сборной России завоевали три золотые медали в различных разрядах, в том числе в командных соревнованиях.