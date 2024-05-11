Валуев считает, что Дегтярев сможет повысить массовость спорта в стране

Сегодня, 20:35
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта.
«Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь», — сказал Валуев «СЭ».
Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее он занимал пост министра спорта России.