Валуев считает, что Дегтярев сможет повысить массовость спорта в стране

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

«Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь», — сказал Валуев «СЭ».

Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее он занимал пост министра спорта России.