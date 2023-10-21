Чемпионаты страны предлагают расширять на запад. Белоруссия поможет с конкуренцией

Увеличится ли количество белорусских клубов в чемпионатах России?

В субботу в Перми завершается традиционный форум «Россия — спортивная держава». Одним из центральных событий его последнего дня стало расширенное заседание коллегий министерств спорта России и Белоруссии. Такие мероприятия на постоянной основе проводятся уже четверть века, но нынешнее стало одним из самых информационно насыщенных. Например, глава Минспорта РФ Олег Матыцин предложил провести в Минске часть соревнований в рамках Игр дружбы, а также признать ряд регионов двух стран спортивными побратимами.

А еще из уст Матыцина прозвучало предложение расширить представительство Белоруссии в российских соревнованиях по игровым дисциплинам, основываясь на уже существующем опыте.

— Предлагается включить белорусские команды в российские профессиональные лиги почти по всем командным видам спорта, — заявил Матыцин в ходе заседания расширенной коллегии спортивных министерств двух стран. — Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес.

Баскетболист «Минска» Джарред Огунгбеми-Джексон. Фото БК «Минск»

Гандбольная перспектива

Напомним, что белорусские клубы уже много лет участвуют в целом ряде соревнований наравне с российскими. Так, в КХЛ еще с 2008 года представлено минское «Динамо», а в других хоккейных лигах выступал или выступает целый ряд команд из Белоруссии. В баскетбольной Единой лиге с 2010 года играет БК «Минск», сменивший уже несколько названий и выступающий параллельно во внутреннем белорусском чемпионате. В мужской волейбольной Суперлиге в прошлом году стартовал минский «Строитель», а в нынешнем — вернулся после перерыва солигорский «Шахтер». В женской представлена «Минчанка».

Отдельная история у гандбола — там с прошлого года как альтернатива еврокубкам создан Восточный дивизион коммерческой СЕХА-лиги, в котором выступали по четыре клуба из России и Белоруссии, а в нынешнем это число увеличено до пяти. С одной стороны, это единственный турнир, где две страны представлены на паритетных началах, а не просто российские соревнования с добавлением белорусского клуба. С другой, это все-таки не альтернатива национальным чемпионатам, а дополнение к ним.

С этой точки зрения именно гандбол выглядит самой перспективной историей для воплощения предложения Матыцина. Ведь в гандболе уровень мужских чемпионатов России и Белоруссии примерно равен, даже, возможно, с небольшим перевесом в пользу соседей. Ведь и в «Финале четырех» СЕХА-лиги прошлого сезона играли два белорусских клуба. Да и о желании соседей влиться в чемпионат России еще в 2019 году говорил глава ФГР Сергей Шишкарев. Вот только с тех пор много воды утекло, и есть ли смысл сейчас ломать уже созданную за два года систему? Совместный турнир, пусть и в ином формате, уже есть, зачем гандболистам искать добра от добра?

А вот у женщин гандбольный чемпионат Белоруссии заметно слабее российского. Это видно и по регулярно проходящим в последнее время матчам сборных двух стран. Поэтому единственный вариант, который приходит на ум, это пойти по пути волейболистов и пригласить в российский чемпионат сильнейший клуб.

Гандболисты ГК «Мешков Брест». Фото ГК «Мешков Брест»

Чем прирастем?

Именно женские турниры, вероятно, призваны стать главным полем применения инициативы Матыцина. С организационной точки зрения, помимо гандбола, можно представить себе белорусские команды в ЖХЛ или баскетбольной премьер-лиге. А вот вопрос о расширении уже существующего представительства соседей — спорный. Положа руку на сердце, скажем, что никто из упомянутых выше клубов не входит в число фаворитов своих лиг. Баскетбольный «Минск» давно в аутсайдерах, волейбольный «Строитель» в минувшем сезоне занял последнее место и уступил даже в переходных матчах, хоккейное «Динамо» и «Минчанка» бились за место в плей-офф.

А если уже существующие клубы не блещут, то зачем добавлять кого-то еще? Ведь нет никаких гарантий, что удастся создать команду, которая будет сильнее. Ведь, помимо прочего, это солидная финансовая нагрузка, которую нужно удваивать.

Конечно, на ум сразу же приходит и футбол, но вот здесь как раз особых перспектив не просматривается. Во-первых, белорусские команды, в отличие от российских, не исключены из еврокубков. Во-вторых, УЕФА давно и последовательно выступает против создания разного рода интернациональных лиг. Мы это хорошо помним еще со времен проекта объединения российского и украинского чемпионатов, оказавшегося мертворожденным. Да и, например, на создание в Белоруссии условного клуба РПЛ нужны очень солидные средства.

Есть еще и менее популярные игровые виды спорта. Теоретически можно представить белорусские команды, например, в чемпионатах России по хоккею на траве, бейсболу, водному поло или хоккею с мячом. Но, как в известном анекдоте, возникает вопрос: «А зачем?» И ответ на него пока найти сложно. Возможно, его мы узнаем в ближайшем будущем.