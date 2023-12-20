В России создадут спортивные кластеры. Что это такое и зачем они нужны?

Первые масштабные проекты планируется осуществить в Свердловской области, Татарстане, Приморском и Краснодарском краях .

Российский спорт, пусть и не собирается изолироваться от всего мира, вынужден вставать на путь импортозамещения по многим параметрам. Поскольку привычные в прошлом тренировочные сборы в недружественных странах сейчас невозможны, да и «недружественное» спортивное оборудование для подготовки и соревнований становится все менее доступным. Так что создание в стране индустриально-спортивных кластеров по поручению президента России Владимира Путина может стать вполне логичным ответом на спортивные санкции. Пилотные проекты запустят в Свердловской области, Татарстане, Приморском и Краснодарском краях, а далее этот опыт могут распространить и на другие регионы.

Больше новых баз и стадионов

О важности в нынешней обстановке создать свои индустриально-спортивные кластеры впервые заговорили еще в октябре. На встрече с Путиным этот вопрос поднял губернатор Свердловской области, руководитель рабочей группы по импортозамещению в спорте при Госсовете Евгений Куйвашев. Тогда на заседании совета при президенте России по физкультуре и спорту Куйвашев заявил, что такой кластер в Свердловской области позволит создавать высокотехнологичные товары для спорта высших достижений. Он также добавил, что в сердце Урала для этого есть все составляющие, в том числе налажено производство тренажеров, экипировки, инвентаря и оборудования для зимних и летних видов спорта. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что такие кластеры помогут занять нишу, которую до этого занимали недружественные страны.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент идею одобрил. Теперь же она оформлена в виде поручения создать пилотные индустриально-спортивные кластеры на территории Свердловской области к 2030 году. При участии госкопораций, государственных компаний и акционерных обществ с госучастием будут построены спортивно-тренировочные центры по биатлону, велотреку и конькобежному спорту. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев уже сообщил, что в СКР рассчитывают на строительство крытого, мобильного и в большей степени тренировочного катка в Свердловской области.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый рассказал сайту федерального спортивного канала: «Для нас это очень значимый проект. Нужно выстраивать организацию подготовки в восточной части, тем более что в 2032?м Олимпиада пройдет в Австралии. Сейчас речь идет о строительстве в Свердловской области велотрека. В регионе хорошие традиции велоспорта, есть спортсмены хорошего уровня, тренерские кадры, но объекта пока нет». Он также добавил, что сам велотрек планируется построить в Верхней Пышме.

Что касается биатлона, то, вероятно, речь идет о создании многофункционального биатлонного комплекса на 11-м километре Московского тракта под Екатеринбургом. Этот проект активно продвигал знаменитый в недавнем прошлом биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин. Да и комплекс, в котором предусмотрены лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, бассейн и ледовая арена, получит его имя. Нынешняя учебно-спортивная база «Динамо» под Екатеринбургом, по словам биатлониста Кирилла Бажина, находится в достаточно плачевном состоянии.

Фото РФС

Футбольные сборные переберутся в Сочи?

В любом случае, чем больше качественных спортивных объектов в стране (в том числе не только для профи, но и для массового спорта), тем лучше. Главное — создавать их за разумные деньги, четко контролировать финансовые потоки, сроки и процесс строительства. В принципе, «импортозаместиться» в плане тренировочных сборов более чем реально. На это направлен и проект строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд РФ по футболу, под который будет выделена земля в селе Веселом Адлерского района Сочи. Так что Новогорск, вероятно, вскоре может потерять статус главной российской футбольной базы.

Также планируется создать новые объекты спортивной инфраструктуры на острове Русский во Владивостоке — предполагается строительство центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд РФ.

Что же касается непосредственно индустриально-спортивных кластеров, то они будут созданы в Свердловской области и Татарстане. Конкретики по производству продукции пока нет, но в перечне поручений Президента есть, в частности, «увеличение объема производства и расширение ассортимента отечественной спортивной продукции, необходимой для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма, включая горнолыжный, и определение целевых показателей увеличения объема производства такой продукции», а также «поэтапное снижение зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта, с учетом потребностей субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации в такой продукции и возможностей российских производителей спортивной продукции» и «предоставление дополнительных мер государственной поддержки российским производителям спортивной продукции».