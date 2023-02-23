Рожков отметил положительную динамику в развитии адаптивного спорта в России

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что положительная динамика видна в развитии адаптивного спорта и его инфраструктуры в России.

«В адаптивном спорте видна положительная динамика. Главами регионов вводятся меры поддержки, направленные как на спортсменов высокого уровня, так и на детей и подростков. В субъектах развивается спортивная инфраструктура, увеличивается количество адаптивных школ, улучшается ситуация с материально-техническим обеспечением, организовываются соревнования и спортивные мероприятия, а также уделяется особое внимание к привлечению детей и подростков к занятиям спортом», — приводит слова Рожкова ТАСС.