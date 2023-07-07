Терентьев: «Международный паралимпийский комитет может выдвинуть особые условия при допуске россиян»

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев поделился мнением о допуске спортсменов на международные турниры.

«Думаю, с учетом политизированности этого вопроса Международный паралимпийский комитет будет делать все, чтобы с одной стороны сказать, что они открыты для всех спортсменов, с другой — выставлять такие условия участия, что они будут унижать наших спортсменов. Тут, конечно, нужно внимательно посмотреть, что это будут за условия. И тренерам, старшим тренерам Паралимпийского комитета России нужно принимать взвешенные решения», — приводит слова Терентьева ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к участию в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

22 июня 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что решение по вопросу о допуске российских спортсменов к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) не будет легким.