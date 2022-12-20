Винер объяснила, почему 2021 год для нее был тяжелее 2022-го

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер подвела итоги 2022 года.

«Для меня все годы были непростыми, и я не скажу, что 2022 год получился тяжелее других, — цитирует Винер ТАСС. — Но самым неприятным, конечно, выдался прошлый год, когда была пандемия и мы не могли тренироваться в полную силу. Когда у нас не было возможности приходить в зал и выходить на улицу, мы все равно старались тренироваться в комнатах. Мы постоянно находились на базе в Новогорске и оставались там, это было очень сложное время».

Винер отметила, что этот год выдался напряженным из-за большого количества соревнований в разных регионах России.

«В начале этого года нам разрешили проводить мероприятия с 30-процентной заполняемостью трибун, и мы провели пять новогодних представлений совместно с представителями других видов спорта. И в целом 2022 год получился очень напряженным, соревнования следовали одно за другим почти каждую неделю в различных регионах нашей страны, где открылись новые спортивные комплексы», — добавила Винер.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях.