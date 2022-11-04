Российская гимнастка рассказал, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства

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Выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике россиянка Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства, прежде чем завершить карьеру.
«В августе и начале сентября мы не совсем понимали сложность ситуации и только после чемпионата мира, когда начали переговоры с другой сборной, поняли, что это нереально. Очень много нюансов, карантин и так далее. Я сделала свой выбор и ни о чем не жалею. В какой-то момент я поняла, что глупо сопротивляться, надо принять происходящее и начать двигаться дальше», — сказала Полстяная РИА Новости.
19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии.
Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.