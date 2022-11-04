Российская гимнастка рассказал, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства

Выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике россиянка Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства, прежде чем завершить карьеру.

«В августе и начале сентября мы не совсем понимали сложность ситуации и только после чемпионата мира, когда начали переговоры с другой сборной, поняли, что это нереально. Очень много нюансов, карантин и так далее. Я сделала свой выбор и ни о чем не жалею. В какой-то момент я поняла, что глупо сопротивляться, надо принять происходящее и начать двигаться дальше», — сказала Полстяная РИА Новости.

19-летняя спортсменка родилась в России, но последние 4 года выступала за сборную Латвии.

Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать спортсменку для участия в международных соревнованиях, также латвийская федерация гимнастики требовала от Полстяной отказаться от российского гражданства.