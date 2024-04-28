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Художественная гимнастика

Сегодня, 10:31

Трубникова отреагировала на решение FIG об удалении названного в честь нее элемента

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Трубникова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионка России по художественной гимнастике Дарья Трубникова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об удалении элемента, который был назван ее именем.

«Сначала, если честно не поверила и не могла понять, что, вообще случилось. Но я удивилась — не то слово. Вчера, когда уже во всех новостях об этом начали говорить и комментировать, пришло осознание и, буду честна, даже чувствую обиду. Для меня абсолютно непонятно зачем это сделали», — цитирует Трубникову Metaratings.

Ранее стало известно, что Международная федерация гимнастики пересмотрела наименования элементов, названных в честь российских спортсменок. Из правил нового олимпийского цикла 2025-2028 убрали элементы Зарины Гизиковой — два баланса и одно вращение, баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

Источник: Metaratings
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Батыршина назвала стереотипом политический подтекст в удалении элементов с именами российских гимнасток