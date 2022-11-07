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Художественная гимнастика

Сегодня, 21:53

Винер предположила, что в сборной Германии могут быть заинтересованы в гимнастке Симаковой

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер допускает, что руководство сборной Германии заинтересовано в том, чтобы представлявшая Россию Анастасия Симакова выступала теперь в составе немецкой команды.

«Если Симакова получила паспорт немецкий, то, наверно, она и ее родители рассчитывают на продолжение карьеры. А те люди, которые занимаются в Германии развитием художественной гимнастики, предполагаю, имеют на нее виды. Но в России она уже длительное время не выступала, и в сборной команде ее давно не видели», — сказала Винер ТАСС.

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

Будет ли наша федерация препятствовать выступлению Симаковой за сборную Германии? Ей 18 лет, и на чемпионатах мира и Европы она имеет право, конечно, выступать. Тем более она целый год пропустила из-за проблем со здоровьем. Что касается участия в Олимпийских играх, то если этот вопрос возникнет, то он, я думаю, будет решаться на уровне нашего олимпийского комитета», — добавила Винер.

Источник: https://tass.ru/sport/16265465
Ирина Винер-Усманова
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Винер заявила, что не знала об участии российской гимнастки Симаковой в бундеслиге