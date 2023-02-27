Винер рассказала, почему сестры Аверины полноценно не соревновались в финале личного многоборья на чемпионата России

Главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, почему сестры Аверины не стали полноценно соревноваться в финале личного многоборья на чемпионата России.

— Сестры Аверины выступят сегодня в двух упражнениях. У них новые программы, буквально сделали их позавчера. Вчера с ними выступали. Была другая музыка, на опробовании посмотрели, поняли, что не очень им подходит. Нашли другую. Вчера были ошибки, сегодня хотели немного передохнуть. Будут выступать и завтра. Сегодня будут два упражнения, которые они подготовили.

Чемпионат России проходит в Москве во дворце Ирины Винер с 25 февраля по 4 марта. 4 марта состоится гала-концерт с участием Филиппа Киркорова.