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Сегодня, 15:35

Винер рассказала, почему сестры Аверины полноценно не соревновались в финале личного многоборья на чемпионата России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Динам и Арина Аверины.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, почему сестры Аверины не стали полноценно соревноваться в финале личного многоборья на чемпионата России.

— Сестры Аверины выступят сегодня в двух упражнениях. У них новые программы, буквально сделали их позавчера. Вчера с ними выступали. Была другая музыка, на опробовании посмотрели, поняли, что не очень им подходит. Нашли другую. Вчера были ошибки, сегодня хотели немного передохнуть. Будут выступать и завтра. Сегодня будут два упражнения, которые они подготовили.

Чемпионат России проходит в Москве во дворце Ирины Винер с 25 февраля по 4 марта. 4 марта состоится гала-концерт с участием Филиппа Киркорова.

Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
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