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Сегодня, 12:41

Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер сборной России Ирина Винер заявила, что национальная команда никогда не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.

«Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», — приводит слова Винер ТАСС.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/19565615
Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
МОК
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Винер считает, что пропуск Олимпиады не делает российскую художественную гимнастику слабее