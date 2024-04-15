Абаскаль уволен из «Спартака», «Байер» выиграл Бундеслигу. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 апреля.
Самая ожидаемая отставка российского футбола.
В Германии наконец-то новый чемпион.
Бело-голубые уступили в Екатеринбурге — 1:2.
Максим Алланазаров — о причинах ухода испанского тренера из красно-белого клуба.
Рабинер — о центральном матче второго круга.
Ходы Хаби Алонсо, сделавшие «Байер» чемпионом. Разбор сенсационного успехачитать >
Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучшихчитать >
Девятая отставка за 10 лет. Как тренеры уходили из «Спартака»читать >
Овечкину нужно две победы — и «Вашингтон» попадет в плей-офф. Новые расклады на финише регулярки НХЛчитать >