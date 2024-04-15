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Сегодня, 02:30

Абаскаль уволен из «Спартака», «Байер» выиграл Бундеслигу. Главное за день

Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 апреля.

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