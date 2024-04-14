«Зенит» обыграл «Краснодар», «Спартак» уступил «Сочи», ничья в дерби. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 13 апреля.
Сине-бело-голубые одержали важнейшую победу над главным конкурентом.
Вот это шоу.
На матч с «Зенитом» команду может выводить Дмитрий Комбаров — хуже не будет.
Четыре команды до последнего тура будут бороться за зону стыков.
Разину пришлось заменить Набокова после трех пропущенных шайб.
Чемпионская гонка окончена. Даже у неидеального «Зенита» нет конкурентов в РПЛчитать >
Иванов судил в Краснодаре без серьезных ошибок. До 90+7-й минутычитать >
«Критику расцениваю как положительное явление». Абаскаль и Морено — о поражении «Спартака» в Сочичитать >
Кузьменко сделал второй хет-трик и расцвел в «Калгари» — в «Ванкувере» кусают локтичитать >