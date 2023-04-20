«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России, «Сити» и «Интер» в полуфинале ЛЧ. Главное за день

«Бальде не забил с пенальти, но с них не забивали и Марадона с Бекхэмом». Абаскаль — о поражении «Акрону» и вылете из Кубка России

«Наполи» даже с Марадоной не доходил так далеко в главном еврокубке. Почему это без скамейки должно было произойти сейчас?