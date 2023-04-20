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Сегодня, 04:00

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России, «Сити» и «Интер» в полуфинале ЛЧ. Главное за день

Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 19 апреля.

«Акрон» продолжает бить Москву. «Спартак» вылетел из Кубка России

«Спартак» продолжает свое весеннее падение.

Для «Ман Сити» даже «Бавария» не конкурент. Хотя бы сейчас Пеп выиграет Лигу чемпионов?

В полуфинале «МС» ждет «Реал».

Двуликий «Интер» прошел «Бенфику». Вы ждали миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов?

После сверхрезультативной ничьей с «Бенфикой» вторая миланская команда вышла в полуфинал главного еврокубка.

Безумный сюжет в Краснодаре! «Крылья» вдесятером отыгрались с 0:2, но провалили серию пенальти

«Быки» вышли в финал Пути регионов, где встретятся с «Акроном».

ЦСКА спасся в финале Пути РПЛ с «Уралом». Голы обеих команд вызвали споры

Первый раунд верхней сетки Кубка завершился ничьей.

ЦИТАТА
Хочу попросить прощения у наших болельщиков
Гильермо Абаскаль
тренер «Спартака» после вылета из Кубка России

Теперь фаворита финала определить невозможно. Армейцы сравняли счет в серии с «Ак Барсом»

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«Спартак» поторопился с продлением Абаскаля? Судьбу испанца решит ближайший месяц

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«Бальде не забил с пенальти, но с них не забивали и Марадона с Бекхэмом». Абаскаль — о поражении «Акрону» и вылете из Кубка России

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