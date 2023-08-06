ЦСКА разгромил «Локомотив», крупная победа «Спартака» в Казани. Главное за день

Сегодня, 04:30
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 августа.
Блестящая игра команды Владимира Федотова.
Красно-белые впервые за 10 лет стартовали в РПЛ с трех побед.
Команде Карпина есть о чем подумать.
Пресс-конференция главных тренеров после победы «Спартака» в Казани.
Хорват правда так хорош?
ЦСКА вскрыл все проблемы «Локо»: Дзюба сдал в атаке, в обороне — пожар. Образцовая работа Федотовачитать >
«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛчитать >
Звонарева ответила польским пограничникам. Вера взяла титул в США в паре с немкойчитать >
«Если трезво оценить результат — прыгнули выше головы». Интервью Данила Глебовачитать >