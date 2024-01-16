Месси получил премию лучшему игроку года, Ничушкин пройдет программу помощи. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 15 января.
Великий аргентинец в восьмой раз выиграл награду The Best, которую ФИФА вручал по итогам 2023 года.
Российский форвард покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок.
Теперь 16-летнюю теннисистку проэкзаменует в Мельбурне Онс Жабер.
145-я ракетка мира Теренс Атман проверил в Мельбурне нервы лучшего теннисиста России, но получил травму
В группе самого известного тренера России появился 20-летний Андрей Мозалев.
«Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европычитать >
Теперь Норвегия тотально доминирует в биатлоне. Из состава убирают даже тех, кто приносит медаличитать >
Панарин установил рекорд «Рейнджерс». Никто не набирал 400 очков так быстрочитать >
Саудовская Аравия рискует потерять звезд. Бензема отстранен от сборов, Фирмино и Хендерсон хотят вернуться в Европучитать >