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Сегодня, 04:15

Месси получил премию лучшему игроку года, Ничушкин пройдет программу помощи. Главное за день

Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 15 января.

Месси — снова лучший. На этот раз без причины

Великий аргентинец в восьмой раз выиграл награду The Best, которую ФИФА вручал по итогам 2023 года.

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Российский форвард покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок.

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