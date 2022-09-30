«Спартак» разгромил «Зенит», интервью Бориса Ротенберга. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 сентября.
Красно-белые крупно обыграли «Зенит», выиграв у Питера впервые с 2017 года.
Леонид Волотко — о лучшем матче «Спартака» в сезоне.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.
Матчи группового турнира Кубка России, в котором примут участие клубы РПЛ.
Об отстранении России, уходе Федотова в ЦСКА и будущем «Сочи».
Тренер сборной России Писарев нецензурно ответил на вопрос о Мостовомчитать >
«Зенит» был эмоционально выхолощен". Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»читать >
«Ехали с Бердыевым в машине — он ни одного слова не произнес в мой адрес...» Рыжиков — о странном уходе из «Рубина»читать >
«Точно еще поиграю четыре сезона». Откровенное интервью Алексея Шведачитать >