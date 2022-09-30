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Сегодня, 03:00

«Спартак» разгромил «Зенит», интервью Бориса Ротенберга. Главное за день

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 29 сентября.

Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!

Красно-белые крупно обыграли «Зенит», выиграв у Питера впервые с 2017 года.

Абаскаль образцово разобрал «Зенит». Этот разгром — важный сигнал всем остальным

Леонид Волотко — о лучшем матче «Спартака» в сезоне.

Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России.

Кубок России, путь РПЛ: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи

Матчи группового турнира Кубка России, в котором примут участие клубы РПЛ.

«Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга

Об отстранении России, уходе Федотова в ЦСКА и будущем «Сочи».

Тренер сборной России Писарев нецензурно ответил на вопрос о Мостовом

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«Зенит» был эмоционально выхолощен". Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»

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Олег Иванов: «Если «Лукойл» бросит перчатку «Газпрому», российский футбол от этого только выиграет»

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Драма таланта: канадца считали будущей звездой, но он может закончить карьеру в 25 лет

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«Ехали с Бердыевым в машине — он ни одного слова не произнес в мой адрес...» Рыжиков — о странном уходе из «Рубина»

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«Точно еще поиграю четыре сезона». Откровенное интервью Алексея Шведа

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Российские футболисты опять проиграли фигуристкам. Сравниваем интерес к двум видам спорта

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Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на новый бой

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