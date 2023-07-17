Алькарас выиграл Уимблдон, итоги матча за Суперкубок России. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 июля.
Молодой испанец разобрался с самым титулованным теннисистом в истории.
Рабинер — о матче в Казани.
Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ» после победы в OLIMPBET Суперкубке России.
Экс-тренер ЦСКА о матче за Суперкубок против «Зенита».
Оцениваем потенциальный трансфер красно-белых.
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдонечитать >
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубечитать >
РПЛ, таблица трансферов лета: «Спартак» нашел двух защитников, Захарян может уехатьчитать >
Россиянка дебютировала в UFC с быстрой победы. Ее соперница жутко сломала руку уже на 1-й минутечитать >