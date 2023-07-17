Алькарас выиграл Уимблдон, итоги матча за Суперкубок России. Главное за день

Молодой испанец разобрался с самым титулованным теннисистом в истории.

Рабинер — о матче в Казани.

Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ» после победы в OLIMPBET Суперкубке России.

Экс-тренер ЦСКА о матче за Суперкубок против «Зенита».

Оцениваем потенциальный трансфер красно-белых.