Михаил Неструев: «МОК вмешивает политику в спорт, хотя это противоречит Олимпийской хартии»

Олимпийский чемпион Михаил Неструев прокомментировал заявление Международной федерации спортивной стрельбы (IISSF), выразившей готовность вернуть российских спортсменов на турниры.

«Спорт вне политики — это мое мнение. Спортом занимаются люди для демонстрации высоких спортивных достижений. Когда мы говорим о стрелковых видах спорта, то должны учитывать, что в большинстве стран мира возможность занятия стрелковым спортом существует только для лиц, входящих в состав силовых структур. Наш закон был недавно изменен и подразумевает гражданских лиц, которые могут иметь оружие для занятия спортом. Получается, что часть спортсменов может выступать за Россию. Но требовать от них письменного согласия выразить политическую позицию — неправильно. Вмешательство политики в спорт абсолютно неправильно. МОК, рекомендуя участие спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом и в нейтральной статусе, вмешивает политику в спорт. Хотя это противоречит Олимпийской хартии», — цитирует Неструева Metaratings.ru.

Ранее ISSF заявила о готовности вернуть россиян на международные соревнования. Отмечалось, что к участию в турнирах могут быть рассмотрены только нейтральные спортсмены, не заключившие контракт с российскими или белорусскими военными органами или службами национальной безопасности.