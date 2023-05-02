Российских стрелков пригласили пройти тренировочный сбор в Нью-Дели

Стрелковая ассоциация Индии пригласила спортсменов из России принять участие в тренировочном лагере в Нью-Дели.

«Российские спортсмены приедут, речь идет о тренировочном лагере в Нью-Дели. Мы сначала планировали приезд на май, но у нас в это время будет много домашних соревнований, поэтому мы предложили приехать после июня. Планируется приезд около 40 спортсменов и 15 официальных лиц. Даты согласовываются — когда они захотят, тогда приедут. Мы ждем их и обеспечим необходимой площадкой для тренировок», — приводит ТАСС слова помощника секретаря организации Нимита Чопры.

Чопра также отметил, что ранее россияне уже тренировались на стрелковой базе в Нью-Дели.