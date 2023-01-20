Лучший российский шорт-трекист бросил необычный вызов Трусовой

Российский шорт-трекист, серебряный призер Олимпиады Константин Ивлиев в интервью «СЭ» сказал, что хотел бы обменяться видами спорта с фигуристкой Александрой Трусовой.

— На Универсиаде была история, что фигуристка выступит в соревнованиях по шорт-треку. Реально, условная Валиева или Трусова могут преуспеть в шорт-треке?

— Интересная история. На самом деле, все зависит от качеств, желания и способностей человека. Думаю, если условная фигуристка или фигурист задастся целью научиться кататься на наших коньках, то все выполнимо. Но в нашем спорте много технических нюансов, я занимаюсь шорт-треком уже 15 лет, и до сих пор бывают технические ошибки. Так что даже примерно нельзя назвать время, за которое человек научится кататься.

— Вы не хотите против фигуристов выйти? Там турнир по показательным программам будет.

— Уф, не уверен, что потяну прямо соревнования, у меня свой график тренировок довольно интенсивный. Мне скорее интересно обменяться видами спорта с кем-то из фигуристов. Например, я бы бросил своеобразный вызов Саше Трусовой. Может, она захочет попробовать покататься у нас, слышал, она любит пробовать все новое. Она атлетичная, резкая фигуристка, прыгала в длину, у нее бы и в шорт-треке получилось бы, почему нет? А я бы попробовал что-нибудь прыгнуть. Не четверной, конечно, хотя бы одинарный. (смеется) Такие коллаборации и продвижению шорт-трека помогут. Больше людей заинтересуются нашим видом спорта, вообще узнают о нем. Ведь шорт-трек на самом деле очень динамичный, интересный и красивый вид спорта.